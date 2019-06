Mon mari est à tout le monde, sauf à moi

Je suis mariée depuis 35 ans à un homme hyper serviable avec tout le monde. Que la famille, les amis ou des connaissances fassent appel à ses compétences en bricolage, horticulture et mécanique, il répond invariablement : présent. Avec pour conséquence qu’il est rarement à la maison les soirs de semaine, et encore moins les fins de semaine. Quand le printemps arrive, il disparaît pour aller préparer les plates-bandes, sarcler les jardins, ouvrir les piscines, remonter les cabanons ou réparer les vieux BBQ. Tout le monde le trouve parfait et abuse de lui.

Vous allez me dire que je ne devrais pas commencer à me plaindre maintenant, puisque ç’a toujours été ainsi. Mais avant, j’avais les enfants à la maison pour m’occuper. Depuis qu’ils sont partis, je me morfonds devant la télé pendant que leur père se change les idées ailleurs, pour revenir pas serviable avec un petit verre dans le nez (le seul paiement qu’il reçoit la plupart du temps), et mûr pour aller se coucher tout de suite après avoir avalé une pointe de pizza.

J’ai toujours veillé à tout dans la maison et ça ne risque pas de changer de sitôt. Mais comme on approche tous les deux de la retraite, je me pose de plus en plus de questions sur la façon dont ça va se passer entre nous. Quand j’en parle aux enfants, ils me remettent sur le nez le fait que je passais mon temps à critiquer leur père quand il était à la maison, et que pour lui comme pour eux, c’était pas mal plus facile quand il n’était pas là, puisqu’ils ne m’entendaient pas me plaindre et râler contre lui.

Bien sûr que je me plaignais et que je râlais puisque j’étais toujours toute seule pour tout faire dans la maison. Comment j’aurais pu faire autrement pour me faire entendre ? On a toujours eu très peu de loisirs ensemble, et quand on en avait, son comportement me déplaisait tellement que je revenais à la maison enragée. Sur le plan sexuel, c’est le désert depuis plusieurs années, et pourtant je ne suis pas laide ni repoussante, aux dires de tout mon entourage.

Ma sœur pense que je devrais partir vivre en appartement puisque plus rien ne me retient dans la maison, mais j’aime encore mon mari et la perspective de me retrouver seule ne m’enchante pas du tout. Quoi faire pour ramener les choses à un niveau acceptable avec mon mari ?

Anonyme

Mine de rien, vous débutez votre lettre avec la partie la plus légère de votre problème, comme si vous souhaitiez que je ne me rende pas compte que le nœud de votre problème réside bien ailleurs que dans les absences, fussent-elles nombreuses et répétées, de votre mari.

Il réside dans le fossé graduel, tant affectif qu’amoureux et physique, qui s’est creusé entre vous deux au fil des ans, et dont l’origine a de fortes chances de résider dans votre attitude à vous, si je me fie aux propos de vos enfants. Car je n’ai rien lu dans la description de votre vie qui indique un quelconque bonheur de vivre à deux, ni de votre côté ni du sien. Vous avez exprimé votre désintérêt pour sa personne en le blâmant et en râlant, alors que lui a trouvé sa porte de sortie en fuyant pour ne plus vous entendre.

Je vous souhaite de trouver le courage de vous asseoir avec lui pour faire le bilan de votre vie à deux et décider ce que vous entendez faire chacun de votre côté, et ensemble, pour améliorer la situation afin de pouvoir cheminer en paix à la retraite. Si la tâche vous semble impossible, le recours à un(e) thérapeute conjugale serait un atout facilitant votre retour à un vrai dialogue.