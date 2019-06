Saveur internationale dans les restaurants Normandin

Avec de nombreux postes à pourvoir, la main-d’œuvre internationale est de plus en plus sollicitée. Le phénomène n’est pas amené à disparaître puisque le taux de chômage pour l’année 2018 a atteint 3,8 %, soit le plus faible taux observé depuis plus de 15 ans, selon l’organisme. La région de Québec demeure en tête du palmarès des villes canadiennes affichant le plus faible taux de chômage, ce qui représente un défi de taille pour les entreprises en croissance.