Un rassemblement surveillé de près à Saint-Cuthbert

Un important rassemblement de motards criminels a eu lieu loin des regards samedi, dans le repaire des Hells Angels à Saint-Cuthbert, dans Lanaudière, pour célébrer le 28e anniversaire du chapitre de Trois-Rivières.

Des centaines de sympathisants, de prospects et de membres en règle provenant des quatre coins du Québec étaient attendus.

Dans la petite municipalité, ce type de rassemblement ne passe pas inaperçu, mais les citoyens ont préféré se faire discrets sur la question.

Les policiers, eux, étaient bien présents à la fête.

Cueillette d’informations

« On fait la cueillette d’informations pour mettre à jour nos banques de données et nos albums photos. Le but est de constater qui sont les individus qui gravitent autour du crime organisé », a indiqué un porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu.

Les agents ont systématiquement inspecté les motos et les documents d’identification des motards qui se rendaient sur la propriété du rang Saint-André Sud-Ouest où des chapiteaux étaient érigés.

Aucune arrestation ni aucun débordement n’ont eu lieu lors de l’évènement, a-t-il précisé.

De nouveaux membres ?

Ex-policier

Selon Paul Laplante, ex-commandant de la division Est de l’escouade Carcajou et spécialiste des groupes de motards criminels, certains individus pourraient d’ailleurs y être admis comme membres en règle ce week-end.

Le spécialiste ajoute que, même si le bunker de Trois-Rivières a été saisi, puis démoli, le groupe trifluvien est encore très actif et même influent.

Le nouveau local du groupe avait d’ailleurs été la cible d’une importante perquisition en décembre dernier dans le cadre d’une enquête visant le groupe criminel.

Pas moins de 60 policiers de l’Escouade nationale de répression contre le crime organisé (ENRCO) et du Groupe tactique d’intervention (GTI) avaient alors investi les lieux.

