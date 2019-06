Victoire inusitée sur Grande Allée

Parce que Easter et Cheyne se trouvaient à 8 min 16 s et 9 min 46 s respectivement au cumulatif, les équipes de tête n’ont pas jugé utile de les chasser et on a eu droit à une étape plus tranquille.

« Avec deux coureurs en échappée loin devant, Rally voulait une étape plus facile et il y a eu alliance entre nos deux équipes, a expliqué le vainqueur du Tour de Saguenay. Le match a été reporté à la dernière étape. Magner est parti avec le groupe d’échappée en début de course et j’ai été en mesure de faire la jonction. Après une petite baisse de régime à l’arrivée de l’étape de Notre-Dame-des-Pins, où je ne voyais plus clair, j’ai bien récupéré et je me sentais assez bien. À 21 ans, j’encaisse mieux. »