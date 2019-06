Le casino de Charlevoix ouvrait ses portes en 1994

Le casino de 15 tables de jeu et 217 machines à sous pouvait accueillir 300 parieurs à la fois. « D’une grande sobriété et d’un chic classique, avec son hall d’entrée en granite et ses boiseries de cerisier et ses tables de jeu en acajou, le petit casino étatique n’a rien du clinquant quétaine et tapageur des grands hôtels de Las Vegas et d’Atlantic City », pouvait-on lire.