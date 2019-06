Le week-end culturel de Debbie Lynch-White

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Je viens de terminer la biographie Ton absence m’appartient, de l’auteure Rose-Aimée Automne T. Morin, qui évoque le deuil de son père et la façon de retrouver sa propre identité après avoir perdu un parent. Ce qui est intéressant, c’est que l’auteure est allée à la rencontre de gens qui ont vécu de grandes épreuves sur le plan émotif. C’est un livre qui m’a beaucoup touchée, car son père portait le même nom que le mien. Même si mon père était très différent du sien, cette lecture m’a apaisée d’une certaine façon. Elle a réussi à écrire de manière humoristique un livre qui traite d’un sujet qui peut être lourd par moments.

Quel est le prochain film que vous irez voir ?

Photo courtoisie, Paramount Pictures

Je compte aller voir le film Rocketman, sur la vie d’Elton­­­ John, qui a récemment pris l’affiche. J’aime ce genre de film biographique qui évoque le parcours d’un grand chanteur devenu une vedette internationale. En plus d’aimer son œuvre, j’aime le personnage avec son côté flamboyant et, bien évidemment, plusieurs de ses chansons. Déjà, la bande-annonce me donne envie d’aller le voir. Je ne veux absolument pas manquer ça !

Quel est le spectacle qui vous a séduit ?

Photo courtoisie

Je suis allée voir le spectacle musical Marée haute, d’Émile Proulx-Cloutier, présenté dans le cadre des FrancoFolies à la Cinquième salle de la Place des arts. C’est un acteur et un auteur-compositeur. J’adore son écriture et sa façon de vibrer en musique, c’est un artiste vraiment complet. J’ai beaucoup aimé sa musique et son spectacle !

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie, Natalie Seery

La série britannique After Life, avec Ricky Gervais qui en est aussi le réalisateur. Son personnage est celui d’un homme qui perd sa femme décédée d’un cancer. On voit toute la frustration par laquelle il passe et la manière dont il tente de s’en sortir. Nous sommes dans la comédie noire, c’est hilarant et à la fois terriblement touchant. Ça vient nous tirer des larmes. Le jeu des acteurs est d’une extrême précision et l’écriture est d’une très grande finesse. J’ai dévoré tous les épisodes en une seule journée. C’est une série formidable !

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

Photo WENN

J’aime beaucoup la jeune chanteuse américaine Billie Eilish. Elle est pour moi un génie musical. J’écoute sa chanson Bad guy en boucle. Elle a une belle énergie avec une parole libre et franche. J’aime également la chanteuse belge Angèle. J’apprécie particulièrement sa chanson Ta Reine. Sa parole est très forte et musicalement, c’est très intéressant. Ce sont mes deux coups de cœur du moment.

