Les corps de sept alpinistes retrouvés dans l’Himalaya

Les corps de sept alpinistes disparus il y a près d’un mois en Inde sur un sommet de l’Himalaya ont été retrouvés dimanche par une équipe de secouristes spécialisés dans les interventions en haute montagne.

Ces secouristes étaient partis début juin à la recherche de huit alpinistes - quatre Britanniques, deux Américains, un Indien et une Australienne - dans la Nanda Devi, le deuxième plus haut massif d’Inde près de la frontière avec le Népal.

Les sept corps, qui ont pu être récupérés au bout de sept heures de labeur, ont été «transportés sur un site à proximité», a déclaré à l’AFP un porte-parole de la Police des frontières indo-tibétaine (ITBP), Vivek Kumar Pandey. «Nous avons aussi découvert de l’équipement de montagne», a-t-il ajouté.

Les recherches pour trouver le huitième alpiniste disparu se poursuivront lundi, a-t-il précisé.

AFP

«Sans autorisation»

Les conditions sur le terrain étaient extrêmement difficiles en raison de la forte pente, de l’accumulation de neige et des vents forts », a-t-il expliqué.

Les identités et nationalités des sept victimes retrouvées n’ont pas encore été déterminées.

Les huit alpinistes disparus sont les Britanniques Martin Moran, John McLaren, Rupert Whewel et Richard Payne, les Américains Anthony Sudekum et Ronald Beimel, l’Australienne Ruth McCance et leur guide indien Chetan Pandey.

Quatre autres alpinistes britanniques secourus après s’être séparés du groupe principal avaient aidé les équipes de secours à localiser les huit autres.

Le groupe d’alpinistes, emmené par l’alpiniste britannique chevronné Martin Moran, avait reçu l’autorisation d’escalader uniquement le sommet oriental de la Nanda Devi.

Mais selon un message publié sur Facebook le 22 mai par la compagnie de M. Moran, ils avaient en fait l’intention de tenter l’ascension d’un «sommet qui n’avait pas encore été escaladé», haut d’environ 6500 mètres, dans l’État d’Uttarakhand.

Des centaines d’alpinistes

Des responsables ont indiqué à l’AFP que les alpinistes avaient pris un risque mortel en s’engageant dans une ascension pour laquelle ils n’avaient pas reçu d’autorisation.

Selon une source militaire, ils ont peut-être chuté d’une crête de glace ou alors été emportés par une avalanche.

Les alpinistes disparus avaient communiqué pour la dernière fois le 26 mai, la veille d’importantes chutes de neige et avalanches.

D’importantes opérations de recherches, à l’aide notamment d’hélicoptères, avaient été lancées par les autorités indiennes, mais elles avaient été affectées par le mauvais temps, notamment des vents violents, le risque d’avalanche et le terrain difficile.

Des centaines d’alpinistes du monde entier se rendent chaque année en Inde pour escalader les sommets de l’Himalaya, et ceux de la Nanda Devi sont considérés comme parmi les plus difficiles.

La première ascension de la Nanda Devi couronnée de succès remonte à 1936. L’Inde compte sur son territoire dix sommets de plus de 7.000 mètres, dont le troisième plus haut du monde, le Kangchenjunga (8586 m), coincé entre l’Inde et le Népal.