Mode de stars: accueillons le soleil avec du jaune

Nous avons été plus que patients et l’été semble finalement être à nos portes. À l’instar de tout ce que l’on retrouve en boutique, accueillons le beau temps avec une nuance qui rappelle celle du soleil. Le jaune est l’une des couleurs de la saison et à en juger par les collections pré-automne, elle sera aussi présente pour la rentrée. Cette couleur fait les beaux jours avec le rose bébé, il compose plusieurs imprimés, le jaune joue les intensités fluo, pastel et moutarde et il se plaît aux côtés du doré, de l’ocre et des reflets métalliques.

Adoptez le jaune pour sa lumière et sa chaleur, car il est un bon complément au blanc, au bleu, au gris et au noir.

Photo AFP

L’association du jaune et du rose peut se faire tout en douceur, comme l’a souhaité Taylor Swift en optant pour une silhouette gréco-romaine de J. Mendel, ou aussi vibrante et dynamique que le look de Serena Williams vêtue d’Atelier Versace, avec aux pieds des baskets coordonnées Nike.

Photo AFP

Photo Wenn

Julianne Moore a assorti sa tenue à la couleur thème du Veuve Clicquot Polo Classic en puisant dans la collection Givenchy, dont le jaune et le noir étaient la trame.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Karine Gonthier-Hyndman, avec Guillaume Lambert portant Le Château, a craqué pour une robe à imprimé léopard de Ganni et des bijoux de la boutique Les étoffes.

Photo AFP

Ample et souple pour Maria Borges et moulante pour Kate Bosworth, les modèles jaune néon de Azeeza et Hervé Léger se prêtent à une accessoirisation­­­ simple et discrète laissant place à la couleur !

Photo AFP

Photo Wenn

Maren Morris a injecté une allure rétro à cette robe Fausto Puglisi richement retravaillée, avec sa coiffure et ses sandales plateformes, alors qu’Olivia Holt a aussi puisé dans le répertoire des années 1970, cette fois en craquant pour l’interprétation « tie and dye » de Prada.

Photo AFP

Photo AFP

Pour la mannequin Martha Hunt, le jaune moutarde s’associe à merveille au doré dans un style peignoir d’intérieur. Une création griffée Monique Lhuillier.

Photo Wenn

Les complets des années 1970 avec leurs revers en pointe (exagérés), leurs poches appliquées et leurs pantalons larges dictent la nouvelle coupe du moment chez Givenchy et trouvent preneur en l’acteur Nicholas Hoult.

Photo AFP

À l’époque victorienne, la rose jaune symbolise la jalousie. De nos jours, elle représente l’amitié et la bienveillance. Y avait-il un message à décoder derrière la robe Prada qu’arborait Audrey Plaza à la première de Legion, Saison 3 ?

Photo Wenn

Le jaune est la couleur accent de ces deux tenues aux touches artistiques. La robe Mugler de Hunter Schafer donne l’impression qu’elle est un collage sinueux de différents imprimés, tandis que le graphisme coloré qui recouvre le monogramme double F de Fendi dynamise la création asymétrique qu’a enfilée Kiernan Shipka aux MTV Movie & TV Awards.

Photo Wenn

Photo AFP

Avec l’insouciance de l’adolescence, la jeune comédienne Storm Reid adopte avec brio la composition éclectique Etro qui agence la chemise masculine à une veste en velours et en dentelle retenue par une large ceinture.