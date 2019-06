Un concert unique pour le Paul DesLauriers Band

Le Paul DesLauriers Band vivra quelque chose d’unique les 21 et 22 novembre au Palais Montcalm. Le trio participera à un concert avec l’Orchestre symphonique de Québec et Bruce Dickinson, chanteur d’Iron Maiden, pour souligner le 50e anni­versaire du Concerto for Group and Orchestra du défunt Jon Lord.

Cette œuvre de 53 minutes écrite en 1969 par le claviériste de Deep Purple sera la pièce maîtresse de ces deux soirées.

« C’est un projet unique et c’est le genre de chose qui arrive une fois seulement dans une vie [...] On a super hâte », a lancé le chanteur-guitariste Paul DesLauriers, lors d’un entretien.

Le Paul DesLauriers Band ne s’est jamais produit avec un orchestre symphonique. « Ça va être un grand moment et un grand honneur [...] C’est quelque chose qu’on a toujours rêvé de faire », a déclaré Paul DesLauriers.

Avec le lancement de Bounce et des concerts un peu partout au Canada et aux États-Unis, le trio va plonger dans ce projet qui comprendra des pièces de Deep Purple et quelques titres du Paul DesLauriers Band, vers la fin de l’été.

Nouvel album

Trois ans après Relentless, le Paul DesLauriers Band, qui compte un nouveau membre dans ses rangs avec la bassiste Alex McElcheran, est de retour avec un nouvel album intitulé Bounce.

« On aurait aimé le lancer plus tôt, mais on a été constamment en tournée, avec autour de 300 concerts au Canada, aux États-Unis et en Europe », a indiqué le chanteur-guitariste.

Le Paul DesLauriers Band aime écrire dans un même lieu et dans une dynamique de groupe.

« On essaie des choses et des riffs. Ce n’est pas la seule façon de faire, mais c’est celle qui fonctionne pour nous et qui permet de garder l’essence, le son et la personnalité du groupe », a expliqué Paul DesLauriers.

► Le Paul DesLauriers Band se produira le 3 juillet au Festival international de Jazz de Montréal, et le 17 juillet au D’Auteuil, à Québec.