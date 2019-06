À propos des excès de langage de certains végétariens

Lisant la lettre de « Mère inquiète » j’ai sursauté sur ses mots à propos de l’influence de son ex-conjoint sur leur fils : « Faudra-t-il qu’en plus d’en faire un carnivore, ce qui déjà m’horripile au plus haut point, il en fasse un tueur ? » C’est pas mal fort d’utiliser le terme « tueur » pour parler d’un chasseur !

Mon conjoint est un chasseur et un pêcheur. Nous mangeons de l’orignal, du chevreuil et des lièvres. Nous possédons aussi une petite ferme de volatiles pour notre consommation personnelle : canards, poules, poulets, poulets de grains et oies. On ne fait pas d’argent avec ça. On pêche aussi à l’occasion la truite et le doré.

Au bénéfice de cette végétarienne sans nuances, je souligne que notre médecin de famille avait déjà dit à mon conjoint qu’il n’avait jamais vu un sang aussi riche et en santé que le sien. Comme quoi il n’y a pas que les végétariens qui sont en santé. Nous ne sommes pas riches, mais nous mangeons bien.

Rendus à 65 ans, nous faisons notre petit bonhomme de chemin sans nous penser mieux que les autres. Pour sa gouverne, personnellement je ne suis pas très carnivore. Je préfère les légumes, le riz et les pâtes. Nous avons toujours combiné notre nourriture et n’avons jamais mangé de viande rouge tous les jours, parce que nous pensons que l’équilibre vaut mieux que l’excès en tout.

Nos ancêtres qui ont bâti le Québec avaient besoin d’une nourriture de « viande des bois » pour survivre. Personnellement, je ne suis pas contre le végétarisme. Mais je suis contre l’excès de végétarisme ! Car, comme disait ma mère, « Faut pas virer fou » ! Façon pour elle de dire qu’il faut doser en toute chose. À mon âge, je suis plus en mesure de faire la part des choses. Comme disait Marguerite Yourcenar : « Méfions-nous du fanatisme sous toutes ses formes ».

Je terminerai en soulignant que dans toute alimentation équilibrée, il ne faut jamais négliger l’apport des légumes, des fruits et des légumineuses. Et selon ce que j’ai appris au fil de mes lectures, ce sont principalement les aliments transformés (fabriqués de façon industrielle) qui sont les plus nocifs.

Martyne Morin, l’Assomption Lanaudière

Votre commentaire m’amène à réfléchir sur la société en général et sur nos comportements humains en particulier. Pas juste sur les végétariens. Comme le disait ce cher Aristote, que nous n’avons connu ni l’une ni l’autre, In medio stat virtus, soit « La vertu se tient au milieu ». Je ne prétends pas être vertueuse, mais je pense qu’en matière de végétarisme, comme en plusieurs autres matières, on devrait se garder de devenir dictatorial.