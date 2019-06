Casinos: Eldorado achète Caesars pour créer un géant du jeu aux États-Unis

Eldorado Resorts a mis la main sur Caesars pour ainsi créer la plus importante compagnie de jeu aux États-Unis.

La transaction annoncée lundi est évaluée à 17,3 milliards $ US, dont 7,2 milliards $ comptant et le reste en échange d’actions. Elle inclut la dette de Caesars, évaluée à près de 9 milliards $ US, selon CNN.

Cette nouvelle entreprise comptera sur près d’une soixantaine d’hôtels-casinos dans 16 États.

«La fusion entre Eldorado et Caesars va créer le plus grand propriétaire et exploitant américain dans le domaine du jeu et elle représente une attrayante opportunité stratégique, financière et opérationnelle qui procure de la valeur immédiate et à long terme pour les actionnaires des deux compagnies», a mentionné le chef de la direction d’Eldorado, Tom Reeg, par communiqué.

Le groupe conservera le nom Caesars «afin de capitaliser sur la valeur de cette marque reconnue mondialement et son héritage en tant que leader dans l’industrie du jeu».

Eldorado était plus petite que Caesars, mais beaucoup moins endettée.

Caesars possède deux des casinos les plus connus de Las Vegas, le Caesars Palace et le Flamingo, en plus d’avoir Harrah’s, une chaine d’hôtels-casino comptant plus d’une vingtaine d’établissements aux États-Unis. De son côté, Eldorado n’est pas implanté à Las Vegas, mais elle détient 26 casinos dans une douzaine d’États américains, dont à Atlantic City et à Reno, où se trouve son siège social.

Cette fusion survient trois moins après que le milliardaire Carl Icahn a rejoint le conseil d’administration de Caesars en exigeant la vente de l’entreprise. Caesars a été en partie mis à l’abri de ses créanciers en 2015 en raison de ses problèmes d’endettement.

Eldorado a également annoncé lundi qu’elle vendait à VICI Properties les propriétés immobilières des casinos Harrah’s d’Atlantic City, de Laughlin au Nevada et de La Nouvelle-Orléans pour 1,8 million $ US. Elle payera désormais un loyer à VICI pour ces trois hôtels-casinos.