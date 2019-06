Kawhi Leonard rencontrera les Clippers le 2 juillet

La vedette et futur joueur autonome des Raptors de Toronto Kawhi Leonard rencontrera les Clippers de Los Angeles, le 2 juillet prochain, selon des informations obtenues par le site internet The Athletic.

L’athlète de 27 ans pourra visiter de futures équipes potentielles dès le 30 juin, puisqu’il a décidé de décliner l’option de son contrat le liant à la formation de la Ville Reine, afin de devenir joueur autonome.

Cela ne veut cependant pas dire que Leonard ne sera pas de retour avec les Raptors. Selon le site Yahoo Sports, le natif de la Californie considérerait sérieusement de signer une nouvelle entente avec l’équipe torontoise.

Outre les Raptors et les Clippers, les Knicks de New York, les 76ers de Philadelphie et les Nets de Brooklyn devraient aussi obtenir une audience avec Leonard, selon le réseau ESPN.

En 2018-2019, Leonard a maintenu une moyenne de 26,6 points et 7,3 rebonds par parties. Il a également permis aux Raptors de mettre la main sur leur premier titre de leur histoire.