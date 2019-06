Le top 3 de la semaine en MLS

La Major League Soccer (MLS) a repris tranquillement ses activités, le weekend dernier, après un arrêt d’environ trois semaines.

Au total, six matchs ont été disputés samedi et dimanche. C’est pourquoi on se retrouve, cette semaine, avec un top 3 plutôt que 5!

Qu’y a-t-il à retenir de ces rencontres? En premier lieu, que le Toronto FC va mal. L’équipe a subi une correction de 3 à 0 à Dallas, samedi, et il y a vraiment lieu de se demander ce qui ne tourne pas rond au sein de ce club qui sait comment gagner et qui a les éléments pour le faire.

Certes, il y avait beaucoup d’absents de marque (Michael Bradley, Jozy Altidore), samedi, ce qui n’a pas aidé. Mais il demeure que les «Reds» ontariens en sont à huit matchs sans victoire, avec trois nulles et cinq défaites. Il sera intéressant de voir comment ils réagiront au cours des prochaines semaines alors qu’approche la période des transferts.

De son côté, le Galaxy de Los Angeles, deuxième au classement dans l’Ouest, est allé s’imposer 2 à 0 à Cincinnati, le tout afin de combler l’immense écart qui le sépare de son voisin, le Los Angeles FC, qui reste six points devant en première place.

Les Whitecaps de Vancouver, eux, ont dû puiser dans leurs ressources pour aller arracher un nul de 2 à 2 aux Rapids et ce, à domicile. La troupe de Marc dos Santos n’a pas savouré la victoire depuis quelques semaines et se retrouve maintenant à l’écart du portrait des éliminatoires.

Enfin, les Timbers ont mis une gifle de 4 à 0 au Dynamo, samedi. C’est révélateur dans la mesure où Houston forme l’une des belles surprises cette saison, quoique la formation texane était privée de plusieurs de ses meilleurs joueurs, partis à la Gold Cup. Il demeure que les Timbers, qui seront au Stade Saputo mercredi soir, ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs et semblent littéralement propulsés par leur nouveau buteur Brian Fernandez, qui en est maintenant à cinq réussites en quatre matchs depuis son arrivée avec le club.

Enfin, la MLS a dévoilé la formation d’étoiles qu’elle enverra sur la pelouse devant l’Atletico Madrid, à la fin juillet. Aucun joueur de l’Impact n’en fera partie...

Et sur ce, voici le top 3 de la semaine :

1 – Bienvenue en MLS, Marvin Loria!

Le jeune Costaricain Marvin Loria, des Timbers, a marqué dès son premier match en MLS, samedi, et il l’a fait avec beaucoup de panache, envoyant derrière le gardien adverse le relais rebondissant de son coéquipier.

2 – Yordy Reyna fige tout le monde

Les Whitecaps ont mis beaucoup de pression sur les Rapids en deuxième demie, samedi soir, pour arracher un verdict nul de 2 à 2. C’est le but de Yordy Reyna, sur coup franc, qui leur a offert un point au classement. Une frappe absolument parfaite : le gardien des Rapids, Tim Howard, n’a même pas bougé.

3 – Le beau geste de Gerso

Dans un match entre deux équipes qui sont à la peine, le Sporting de Kansas City s’est imposé devant le Crew de Columbus, dimanche soir, grâce à un but du Chilien Felipe Gutierrez. C’est cependant le travail de l’ailier Gerso Fernandes qui est à retenir : le Bissaoguinéen a d’abord ridiculisé un arrière de Columbus avant de servir une passe parfaite à Gutierrez, qui n’a eu qu’à rediriger le ballon de la tête.