L’écriture m’a fait le plus grand bien

Vous recommandez souvent aux gens qui traînent des problèmes qui les obsèdent de mettre sur papier leurs doléances pour les évacuer de leur système. Je vous lis depuis 15 ans, et j’ai toujours trouvé cette recommandation ridicule. Il y a six mois, à la suite du décès de mon conjoint des 30 dernières années, ne sachant plus comment me libérer des séquelles que cette union m’avait laissées et n’ayant plus rien à perdre, je me suis prêtée à l’exercice. J’ai l’humilité de dire que ça m’a libérée d’un poids. Non pas du poids total que j’avais sur les épaules, mais en tout cas de la rancœur que je nourrissais à l’endroit de mon conjoint. Je me sens moins angoissée et surtout moins en colère. Comme dirait ma mère, c’est ça de pris !

Une lectrice qui s’excuse

Pas besoin de vous excuser, je comprends très bien le doute qui vous habitait. Je ne vous en souhaite pas moins une récupération complète, et surtout, de ne pas oublier que le fait de consulter un spécialiste pour vous aider pourrait donner la touche finale à votre retour à un état mental normal.