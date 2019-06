MA fête nationale

Le 24 juin, c’est le moment de fêter pour tous les Québécois. Jeunes ou moins jeunes, anciens Québécois ou nouveaux Québécois, nous avons tous la proverbiale fleur de lys tatouée dans le cœur.

Depuis 3 jours, nous sommes nombreux à nous concentrer sur ce qui nous rassemble pour tenter de guérir de ce qui nous a tant divisés dans les dernières semaines.

Aujourd’hui, célébrons ce que nous avons de plus beau.

Notre culture, si foisonnante.

Notre langue, si riche de ses exceptions, de ses difficultés, de ses accents, de ses néologismes, de ses régionalismes, de ses couleurs locales.

Notre résilience, parce qu’il en faut pour réchauffer nos hivers et résister à nos étés.

Notre générosité, celle qui nous fait offrir une meilleure vie à ceux qui nous choisissent autant que celle qui nous fait offrir une bière à notre voisin au bord du feu de camp. Celle-là même qui nous fait donner notre chemise chaque fois que l’un d’entre nous perd tout dans un sinistre ou lors d’un drame.

Notre différence, celle qui nous distingue de tous les autres Canadiens, cette identité qui nous est propre, cette richesse qui fait du Canada ce qu’il est et qui fait rêver plusieurs d’entre nous à l’idée de fonder un jour leur propre pays.

Cette fête nationale du Québec, c’est celle de tous les Québécois, y compris ceux qui, comme moi, sont profondément attachés au Canada.

Mon Québec sera toujours pour moi un plus dans la fédération.

Il sera aussi toujours plus vif aux côtés des autres provinces, parce que ce pays dont nous faisons partie est un magnifique mélange de cultures, de philosophies, de visions et de rêves qui, ensemble, forment le plus beau tout du monde.

Aujourd’hui, je célèbre le fait français en Amérique, je célèbre la créativité québécoise, je célèbre les succès de nos créateurs.

À vous, à nous et à tous ceux qui ont choisi de venir enrichir le Québec de leur culture et de leurs rêves, Bonne fête nationale du Québec !