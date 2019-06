[PHOTOS] David St-Jacques en route vers la Terre

L'astronaute québécois David Saint-Jacques a amorcé son retour sur Terre à 19 h 25, lundi soir, à bord d'une capsule Soyouz qui doit se poser dans les steppes du Kazakhstan peu après 22 h 45.

Cette dernière étape met fin à un périple de 204 jours pour l'astronaute à bord de la Station spatiale internationale (SSI), soit le plus long séjour dans l'espace pour un astronaute canadien.

Au cours de cette période, la SSI a fait le tour de la Terre 3264 fois, parcourant environ 139 millions de kilomètres.

Le retour s'annonce éprouvant pour David Saint-Jacques et ses coéquipiers, l'Américaine Anne McClain et le cosmonaute Oleg Kononenko. Après s'être détachée de la SSI, la capsule Soyouz doit effectuer un voyage d'environ 3 heures et demie afin d'atterrir.

Au travers de ce court périple, le vaisseau russe doit traverser l'atmosphère terrestre, une étape éprouvante au cours duquel le bouclier thermique de la capsule peut atteindre jusqu'à 2000 °C.

En raison de l'accélération qui exerce une immense pression sur le corps des astronautes, ceux-ci peuvent être pris de nausées et avoir des troubles de vision au moment de la rentrée dans l'atmosphère.

Malgré les fusées qui équipent la capsule et son parachute, l'impact au sol s'annonce brutal. Celui-ci est comparé par certains astronautes à un accident de voiture.

Malgré son retour sur Terre, David St-Jacques n'en aura pas fini pour autant avec sa mission spatiale. D'abord, l'astronaute devra se réhabituer à la gravité, lui qui a passé près de sept mois en apesanteur.

«C’est très difficile de se réadapter à la gravité, c’est quelque chose que tous les astronautes appréhendent. Il y a beaucoup d’effets, notamment le sens de l’équilibre qui est affecté», a expliqué Isabelle Tremblay, directrice directrice des astronautes, des sciences de la vie et de la médecine spatiale à l’Agence spatiale canadienne, en comparant la sensation à un mal de mer «vraiment intense».

Cette période de réadaptation devrait s'échelonner sur plusieurs mois, au cours desquels l'astronaute sera suivi de près. Divers tests seront aussi effectués pour analyser comment son corps s'adapte à son retour sur le plancher des vaches.