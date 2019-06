Québec veut mieux identifier et aider les aînés vulnérables

Le gouvernement québécois mettra en place prochainement un projet de réseaux qui interviendront directement auprès des aînés vulnérables et isolés, a appris TVA Nouvelles en primeur.

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, fera l’annonce de ce programme de gériatrie sociale mardi.

Un financement de 400 000 $ sera ainsi octroyé au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal pour ce projet de deux ans.

On veut ainsi créer un réseau de partenaires capables de repérer les aînés vulnérables et isolés dans leurs milieux de vie, d’entrer en contact avec eux, d’intervenir pour améliorer leur qualité de vie. Les intervenants pourront ensuite les diriger vers les services dont ils ont besoin. On veut ainsi par le fait même favoriser leur autonomie et leur participation sociale.

Ce réseau sera déployé dans les secteurs des Faubourgs, du Plateau-Mont-Royal et de Saint-Louis-du-Parc, où environ 70 % de la population est défavorisée et où on trouve à Montréal le plus haut taux de personnes âgées vivant seules.