THIVIERGE, soeur Marie-Rose

CND

(S.S. Paule-de-Gênes)



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 18 juin 2019, à l'âge de 80 ans dont 57 ans et 10 mois de profession religieuse à la Congrégation de Notre-Dame, est décédée sœur Marie-Rose Thivierge, fille de feu monsieur Henri Thivierge et de feu madame Geneviève (Jenny) Hotte de la paroisse des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie, Montréal.Outre les membres de sa communauté, y compris les associées de la CND, soeur Marie-Rose laisse dans le deuil ses nièces: Sylvie (Alain) et Isabelle (Stéphane); son neveu Éric (Guylaine); ainsi que des arrière-neveux et arrière-nièces, cousins et cousines des familles Thivierge, Hotte et Martin. Soeur Marie-Rose est allée rejoindre dans la maison du Père son frère René et sa soeur Charlotte.à compter de 13h suivi d'une brève prière et d'hommages à 14h30.à compter de 12h30.suivi de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-des Neiges.