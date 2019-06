BERNIER, Jean-Guy



Le 30 mai 2019, à l'âge de 89 ans et 1 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Bernier, époux de feu madame Thérèse Bouchard, fils de feu madame Léda Carrier et de feu monsieur Edouard-Joseph Bernier. Il demeurait à Lac-Saint-Joseph.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule jeudi 27 juin 2019, de 18h à 21h.où la famille recevra vos condoléances à partir de 10h. L'inhumation se fera (ultérieurement) au cimetière Mont-Marie. Il laisse dans le deuil ses fils : Louis (Michelle Guay), Michel (Mariette Bradley), Luc et Yves (Caroline Bérubé); ses huit petits-enfants : Vincent, Chantalle, Nicolas, William, Laurie, Virginie, François et Maude; son arrière-petite-fille, Marianne, ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.orgSite web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.