LEPAGE, Marie-Louise



Au Centre d'hébergement Paul-Gilbert, le 12 juin 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Marie-Louise Lepage. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel, Lucie (Pierre Grégoire), Jacynthe (Serge Parent) et Donald (Danielle Normand); ses petits-fils : Tommy Grégoire (Andréanne Héroux), Christian Grégoire (Julie Lizotte), Patrick Grégoire (Marie-Michèle Emond), Mathieu Grégoire (Ophélie Paré) et Jérôme Parent; ses arrière-petits-enfants : Mathys, Alexis, Anthony, Florence, Raphaël, Constance, Léa-Rose et Tristan. Elle était la soeur de Laurent (Monique Morin), Jean-Noël (Nicole Gendron), Lionel (Raymonde Thibault), feu Cécile (Lionel Gagnon) et de feu Marius (Juliette Picard); la belle-soeur de Arthur Bélanger Pr. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était l'amie de coeur de feu Aimé Dion. Sincères remerciements au personnel de l'unité Carrefour au Centre d'hébergement Paul-Gilbert pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches(https://www.alzheimerchap.qc.ca/).à compter de 13h.