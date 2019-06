À la recherche d’un miracle de plus pour Marie-Ève

Une femme de 29 ans de Québec poursuit une lutte désespérée pour sa vie, six jours après avoir été happée par un véhicule à plus de 70 km/h.

« Quand on a appris ça, on a pleuré de reconnaissance. Jean Bédard [président de la chaîne La Cage, NDLR] nous a appelés et nous a parlé pendant un bon 20 minutes », relate la mère, « infiniment reconnaissante » envers La Cage.

« Dans des moments où il arrivait une situation semblable et que j’allais dire un mot de sympathie, les gens répondaient : “ça me fait tellement du bien de lire vos messages”. Maintenant, je sais ce que ça veut dire. Ça fait énormément de bien. Ça donne l’effet qu’il y a plein de gens qui pensent à Marie-Ève. Ça fait chaud au cœur », confie Manon Allard.

« [Si elle se réveille], on ne sait vraiment pas comment elle va être. Elle pourrait être végétative comme c’est possible que ça ne paraisse plus dans trois, quatre ou cinq ans. C’est possible qu’elle décède aussi », expose comme possibilités Sylvain Ouellette, le père.