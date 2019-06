Accident de Tadoussac: l’entourage de la victime sous le choc

Les proches d'Éric Belec nagent en pleine incompréhension au lendemain de l'accident survenu lundi à la traverse de Tadoussac – Baie-Sainte-Catherine et qui a coûté la vie à l'homme de Laval.

«Je ne comprends pas, laisse tomber François Wilhelmy, un ami de la victime. Quarante ans, c'est très jeune pour mourir. Je ne comprends pas ce qui est arrivé.»

Ses amis le décrivent comme un passionné de VR, mais insistent sur le fait qu'il était toujours prudent.

«C'était un gars qui profitait tout le temps de la vie à 100 %, ajoute M. Wilhelmy. Il était tout le temps là pour aider les autres, généreux. Il était... un des meilleurs gars que j'ai connu.»

«Je pense que personne ne s'attend à ça, puis la boule ne va pas passer, soutient un autre ami, Félix Provost-Poulin. Je ne sais pas quand ça va passer, mais pour l'instant, c'est encore là. Tout venait d'être refait dans le VR, tout... Il était comme neuf. Je ne comprends juste pas comment c'est arrivé.»

Les images de l'accident ont été difficiles à voir pour ses proches.

«Ça ressemble trop à un film, enchaîne M. Provost-Poulin. J'ai de la misère à comprendre que c'est arrivé pour de vrai, alors je ne le rattache pas encore à la réalité.»

Chez ODX, entreprise d'importation de pièces automobiles que la victime a fondée, la tristesse est palpable.

«Malgré l'âge de son VR, il a investi au-dessus de 20 000 dollars dans la dernière année, tout a été refait à neuf, indique Maxime Desnoyers, un ami et collègue d’Éric Belec. Les freins sont neufs, tout a été fait de A à Z sur le VR. On n'est pas à l'abri d'une perte mécanique, d'un trouble mécanique non plus.»

La Sûreté du Québec continue d’ailleurs son enquête pour comprendre ce qui s’est passé.