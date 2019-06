Choisir la bonne combinaison: 7 modèles gagnants

Pas besoin de se demander ce que vous allez porter avec votre jupe ou votre pantalon, pas besoin non plus d’agencer le haut et le bas. La combinaison s’enfile d’un seul coup, il ne reste qu’à savoir si on veut un look sport ou plus chic. La combinaison s’adapte à votre quotidien, vous pouvez aussi bien la porter avec des baskets ou des sandales le jour et avec des talons hauts le soir. Elle adopte aussi la tendance de votre choix, qu’elle soit imprimée de fleurs, de pois, vintage, ou autre, le choix est si vaste cette saison que vous pourrez trouver la combinaison qui s’agence à votre style.