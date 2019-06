Décisions délicates

Et comme dans toute entreprise, les dirigeants peuvent faire des choix en fonction du court, du moyen et du long terme. Tout dépend de l’objectif et des bénéfices reliés à cette décision.

À la suite de la blessure de Nacho Piatti, l’Impact aura assurément besoin de renfort quand la prochaine fenêtre des transferts s’ouvrira le 7 juillet. En plus d’une solution de rechange à l’Argentin, les dirigeants montréalais devront trouver un autre joueur de qualité semblable pour porter l’équipe plus loin encore.

Parce que, pour l’instant, il est là, le dilemme. Puisque l’Association de l’Est est plus ouverte que jamais, l’opportunité pour l’Impact de créer une surprise et de se faufiler le plus loin possible en séries est bel et bien présente. Mais pour ce faire, le club doit se prendre en main. Sans un remplaçant pour Piatti ET l’ajout d’un autre joueur de calibre international, les partisans du XI montréalais devront compter sur la chance plutôt que sur le talent pour les faire veiller tard cette saison.