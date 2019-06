Fumer en toute légalité devant la porte de l'hôpital

MONTRÉAL – Le manque d'espace pour pouvoir respecter l'interdiction de fumer à moins de 9 mètres de la porte d'un lieu public fait en sorte qu'il est parfois possible de fumer en toute légalité dans une entrée d'établissement, comme au Centre intégré de cancérologie du CHUM, à Montréal.

Au nouveau CHUM – qui soigne plus ou moins un demi-million de patients par année –, rue Sanguinet, il suffit d'observer près de la porte de l'entrée principale pendant une partie de la journée pour constater que les fumeurs peuvent griller une cigarette sans être indisposés. Ils ne risquent pas non plus d’écoper d’une amende parce qu'ils fument trop près de la porte de l'hôpital.

S'il est possible de s'allumer une cigarette en sortant du CHUM, c'est que la règle qui interdit de fumer à l’intérieur d’un périmètre de 9 mètres à partir de la porte de l'hôpital ne s'applique pas.

La raison? Cette règle stipule qu'à partir du moment où on sort du terrain de l'hôpital, l'interdiction ne s'applique plus. Or, en sortant du CHUM, le trottoir qui est devant appartient à la Ville de Montréal. L'interdiction de fumer n'est donc plus valide, ce qui rend la situation problématique pour le CHUM.

«C'est un point chaud où on essaie de trouver avec la Ville des moyens d'amener les fumeurs vers d'autres endroits», a expliqué Claude Lapointe, responsable de l’application de la loi sur le tabac au CHUM. Il faut les inviter, pas les obliger. On n'a pas d'autre moyen actuellement. On n'a pas de bâton pour dire "non, vous ne pouvez pas fumer à l'entrée".»

Les fumeurs rencontrés sur place par TVA Nouvelles se sont montrés très étonnés de constater qu'ils pouvaient griller une cigarette sans se faire prendre.

Les agents de sécurité de l'hôpital ne peuvent qu'inviter les fumeurs à aller de l'autre côté de la rue. Quant au cabinet de la ministre de la Santé, on invite les fumeurs à faire preuve de civisme et à s'éloigner de cette porte pour aller griller une cigarette.

- D’après un reportage de Denis Therriault, TVA Nouvelles