Guy Carbonneau au Temple de la renommée

L’ancien capitaine et entraîneur du Canadien de Montréal Guy Carbonneau sera intronisé au Temple de la renommée du hockey cette année, a annoncé celui-ci mardi.

Outre le Québécois de 59 ans, Sergei Zubov, Hayley Wickenheiser et Vaclav Nedomansky, ainsi que les bâtisseurs Jim Rutherford et Jerry York, auront droit à leur place au Panthéon.

Natif de Sept-Îles, Carbonneau a remporté deux coupes Stanley avec le Tricolore en 1986 et 1993, en plus de soulever le trophée dans l’uniforme des Stars de Dallas en 1999. Triple vainqueur du trophée Frank-Selke durant sa carrière, il a totalisé 260 buts et 403 mentions d’aide pour 663 points en 1318 rencontres de saison régulière. Il a aussi évolué avec les Blues de St. Louis en 1995, après avoir été échangé à cette organisation en retour de Jim Montgomery le 19 août 1994.

L’ancien des Saguenéens de Chicoutimi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a également amassé 93 points, dont 38 filets, en 231 parties éliminatoires.

«Il le mérite tellement, je suis très heureux qu’il ait obtenu cette reconnaissance, a déclaré au réseau TSN Bob Gainey, l’ex-coéquipier de Carbonneau qui a aussi été son patron lorsqu’il agissait comme directeur général à Montréal. Il a excellé dans certaines facettes n’étant pas nécessairement reconnues et d’ailleurs, les critères du Temple ne tiennent pas toujours compte des intangibles.»

Carbonneau a dirigé le Canadien pendant plus de deux campagnes, de 2006 à 2009, avant d’être limogé par Gainey. Il a notamment permis à sa troupe de terminer au sommet de l’Association de l’Est en 2007-2008.