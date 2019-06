La démolition de l’église Saint-Cœur-de-Marie débutera mercredi sur Grande Allée

C’est maintenant confirmé, c’est mercredi que débutera la démolition de l’église Saint-Cœur-de-Marie sur Grande Allée, à Québec.

Le propriétaire Louis Lessard a obtenu le 21 juin un permis de démolition sans condition par la Ville de Québec, autorisé par un juge de la Cour supérieure du Québec.

Les travaux au coût de 1 M$, et présentement assumés par le propriétaire, devraient s’échelonner jusqu’au 31 octobre prochain.

Engagée par le propriétaire Louis Lessard, l’entreprise CFG construction inc. va d’abord démanteler, pierre par pierre, le clocher de l’église désaffectée qui menacerait de s’effondrer.

Groupe Lessard entend prioritairement démolir la section élevée de la tour pour «assurer la sécurité des passants et permettre la réduction du périmètre de sécurité sur la Grande Allée dès que possible», peut-on lire dans un communiqué diffusé par Groupe Lessard.

L’objectif est de démanteler cette partie d’ici le 3 juillet, avant le début du Festival d’été de Québec.

«Démanteler le clocher le plus rapidement possible, juste ça, ça me coûte 100 000$ de plus en frais de démolition, en ajoutant cette étape. On veut enlever ce mur de la honte et permettre aux citoyens, aux touristes et aux festivaliers de profiter pleinement de leur été», soutient le propriétaire Louis Lessard.