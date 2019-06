La vallée de la Matapédia, paradis du quad

Pour les membres du Club VTT de la Matapédia, la région de la vallée de la Matapédia, c’est le paradis du quad.

« Nous avons réussi à bâtir en 20 ans un réseau de 704 kilomètres de sentiers et une gamme de services de qualité pour les quadistes, résume fièrement le président André Blouin. Nous sommes fiers d’offrir des sentiers trois saisons, de mai à novembre, dans un décor unique et une nature exceptionnelle. Au fil du temps, nous avons développé des infrastructures qui nous permettent de circuler en quad, sans jamais avoir à passer dans un cours d’eau par exemple. Pour ce faire, nous avons dû bâtir 764 ponceaux. [...] Nous voulons devenir la référence dans le monde du quad. »

Pour arriver à en offrir autant, dès la fondation en 1999, les membres du club n’ont jamais ménagé leurs efforts.

« Nous nous sommes immédiatement attelés à la tâche de meubler le territoire d’infrastructures touristiques accessibles, non seulement pour les quadistes, mais aussi en motoneige et par la route, pour quiconque veut se remplir les yeux de nature dans le calme, assure M. Blouin.

« Quatre tours ont été élevées sur le territoire selon des règles précises. Elles devaient être sécuritaires pour les visiteurs et donner le meilleur point de vue possible. »

Vous pouvez maintenant découvrir la nature de la région du haut des airs en vous rendant à l’une des tours situées au lac Alfred, au Lac-au-Saumon, à Amqui ou dans le parc régional Val d’Irène.

UNE SIGNALISATION PARTICULIÈRE

Sur le territoire de ce club très dynamique, les quadistes ont à leur disposition plusieurs méthodes pour savoir en tout temps où ils sont sur le territoire.

« À chaque intersection des 704 kilomètres de sentiers, on trouve un agrandissement de la carte des sentiers sur un grand panneau d’aluminium sur lequel on peut lire “Vous êtes ici”, explique le président. La distinction et l’utilité du panneau se trouvent dans la précision de la carte qui montre tous les services se trouvant dans la région et les chemins pour y accéder rapidement.

« Comme tout le monde le sait, en région, il arrive que les ondes cellulaires soient plus capricieuses. Pour pallier cela, de concert avec des bénévoles des clubs spécialisés dans la téléphonie, nous avons établi les points d’accès aux ondes le long des sentiers proches des accès routiers. En cas d’urgence, on n’a qu’à atteindre le panneau le plus proche marqué d’une croix rouge et composer le numéro de téléphone nécessaire parmi ceux qui sont inscrits sur le panneau. Maintenant, nous sommes allés encore plus loin en fournissant une application pour les téléphones intelligents iPhone et Android, qui permet de se situer en tout temps et de découvrir les endroits touristiques de la région à l’aide de balises. »

Il convient aussi de souligner que le Club, dans le but de respecter les propriétés privées et de remercier ces derniers qui accordent les droits de passage, a installé au début et à la fin des lots privés, des centaines de panneaux sur lesquels sont inscrits le nom du propriétaire et un Merci en grosses lettres.

LES BÉNÉVOLES

Pour arriver à offrir aux quadistes un tel réseau de sentiers de qualité, le président André Blouin peut compter sur une équipe de bénévoles hors pair.

« La force du club réside dans l’esprit de camaraderie qui l’habite. On utilise tous les talents des bénévoles disponibles pour guider les visiteurs, prendre des photos, faire la carte des sentiers professionnelle ou nettoyer les sentiers. Pour le nettoyage, 92 bénévoles répartis en 14 équipes réussissent à couvrir tout le territoire en une seule journée de corvée. »

Le Club donne accès aux barrières à saumon, à la chute à Philomène où l’on vient tout juste d’inaugurer un observatoire exceptionnel, au Canyon, aux tours d’observation, au pont suspendu et aux ponts couverts ou encore au site historique de la grippe espagnole.