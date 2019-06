Le Canadien commencera la saison avec 3 matchs à l'étranger

Le Canadien de Montréal disputera ses trois premiers matchs de la saison 2019-2020 à l’extérieur avant de retrouver ses partisans, selon le calendrier dévoilé par la Ligue nationale de hockey (LNH), mardi.

Déjà, les partisans savaient que le Tricolore affrontera les Hurricanes de la Caroline le 3 octobre à Raleigh, dans ce qui sera finalement son duel inaugural. Par la suite, la Sainte-Flanelle visitera les Maple Leafs de Toronto et les Sabres de Buffalo les 5 et 9 octobre, respectivement.

Le lendemain de ce troisième duel, le Canadien retrouvera son domicile pour une rencontre face aux Red Wings de Detroit.

La formation montréalaise jouera deux fois contre les champions en titre de la coupe Stanley, les Blues de St. Louis, lors du premier mois d’activités. Ceux-ci débarqueront au Centre Bell le 12 octobre, avant le passage du Tricolore au Missouri une semaine plus tard.

Parmi les affrontements les plus attendus, il y aura la visite de P.K. Subban, Jack Hughes et des Devils du New Jersey, le 16 novembre. Sept jours plus tard, Kappo Kakko et les Rangers de New York seront de passage dans la métropole québécoise.

Également, le Canadien se rendra dans l’ouest du pays avant la pause de Noël. Des rendez-vous avec les Canucks de Vancouver, les Flames de Calgary, les Oilers d’Edmonton et les Jets de Winnipeg sont prévus les 17, 19, 21 et 23 décembre, dans l’ordre. Au retour, il visitera le Lightning de Tampa Bay, les Panthers de la Floride et les Hurricanes de la Caroline les 28, 29 et 31 décembre.

Montréal devra se soumettre à 14 séquences de deux parties en autant de jours pendant la saison. Enfin, le dernier duel de celle-ci est prévu le 4 avril à Toronto.