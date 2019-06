Le ministre ne veut pas que le bac bleu soit délaissé

La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de Gaspésie menace d’enfouir ses matières, tandis que le centre de Trois-Pistoles se dit « enterré » sous le plastique accumulé, et celui de Mont-Joli opère à perte depuis 22 mois et craint de devoir fermer ses portes.

Depuis que la Chine a considérablement réduit la quantité de déchets de l’étranger qu’elle accepte de traiter, les prix des matières recyclées ont chuté et les centres de tri peinent à écouler le plastique et les fibres, notamment (papier et carton).

« Le sac plastique est juste la pointe de l’iceberg... Il faut prendre des décisions, insiste la directrice de la Régie, Nathalie Drapeau. Si on met une matière sur le marché, si on l’accepte dans le bac bleu, c’est qu’on est capable de la transformer au Québec. Et si on n’est pas capable, on ne la prend plus. »