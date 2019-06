Le révérend Mukendi aurait fait d’autres victimes

En ouverture de procès, la Couronne avait présenté, sans succès, une requête de preuve de faits similaires et de conduite indigne dans le but que ces victimes soient aussi entendues devant le jury. Me Sonia Lapointe voulait démontrer que Mukendi n’a pas seulement profité de son ascendant « d’homme de Dieu » pour exploiter et agresser sexuellement la victime au dossier ; elle voulait aussi montrer que d’autres femmes de son église ont été victimes de ce dernier.