Le service à la clientèle est un tue-monde

J’ai toujours été une personne axée sur les autres, une personne pour qui l’attention portée à mes semblables était une préoccupation constante. Je ne me serais jamais permis de passer devant quiconque à la caisse ou à un arrêt d’autobus. Jamais je n’aurais bousculé quelqu’un pour entrer devant lui dans le métro. En conséquence, je me suis toujours attendu à ce qu’on me serve correctement dans un magasin, fût-il une grande surface.

Mais depuis quelque temps, je me rends compte que dans les grandes surfaces justement, il y a de moins en moins de personnel, donc de moins en moins de service. Et en ce qui concerne le service, il est minimaliste puisque, quelle que soit la personne à qui on s’adresse, elle ne peut jamais vraiment répondre à la question. Mais on est qui, nous, la clientèle ? Le marchand, il a envie de nous vendre ou pas ?

Et je ne vous ai pas encore parlé de l’achat d’une marchandise ciblée­­­ pour laquelle il me faudrait un spécialiste pour répondre à mes questions, mais où on ne me propose qu’un néophyte qui ne connaît rien à mes exigences et qui ne sait pas quoi me dire quand je lui demande­­­ quelque chose de plus pointu. Ah ! Comme on était bien dans le temps où les commis étaient vraiment à notre service et où le propriétaire était conscient qu’un client était à traiter comme la prunelle de ses yeux pour le garder­­­ à tout jamais.

Un client qui se respecte

C’est un fait que le service à la clientèle a considérablement diminué dans de nombreux commerces québécois. Mais à la décharge de plusieurs commerçants, la diminution de la clientèle à certaines périodes de la semaine les oblige malheureusement à rentabiliser leur investissement par une présence moins grande des employés. Cela dit, si vous ne vous sentez pas bien servi quelque part, pourquoi ne pas en informer le service à la clientèle du lieu ? Quitte même à changer de fournisseur pour bien marquer votre mécontentement.