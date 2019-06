LNH : les deux derniers champions pour amorcer la saison

Les deux dernières formations ayant remporté la coupe Stanley, les Capitals de Washington et les champions en titre, les Blues de St. Louis, s’affronteront durant la première soirée du calendrier régulier de la Ligue nationale de hockey (LNH), le 2 octobre, à l’Entreprise Center.

D’ailleurs, la première des 186 journées du calendrier 2019-2020 proposera quatre rencontres en tout : les Sénateurs d’Ottawa visiteront les Maple Leafs de Toronto, alors que les Oilers d’Edmonton accueilleront les Canucks de Vancouver. Les Golden Knights Vegas retrouveront leurs tombeurs des récentes séries, les Sharks de San Jose, au T-Mobile Arena. Quant aux Blues, ils auront l’occasion de soulever la première bannière de la coupe Stanley de leur histoire.

Par ailleurs, le premier choc entre les hommes de l’entraîneur-chef Craig Berube et les Bruins de Boston, malheureux finalistes cette année, aura lieu le 26 octobre au TD Garden. Les deux clubs s’affronteront aussi le 2 avril au Missouri. Pour sa part, la recrue des Devils du New Jersey Jack Hughes effectuera ses débuts le 4 octobre à domicile, face aux Jets de Winnipeg. Cette partie sera aussi la première de P.K. Subban avec sa nouvelle équipe, à moins d’un imprévu. Le défenseur renouera avec le public de Nashville le 7 décembre lors d’un match contre les Predators.

Pour revenir aux Sénateurs, les retrouvailles avec leurs partisans du Centre Canadian Tire auront lieu le 5 octobre lors d’un match contre Kappo Kakko et les Rangers de New York. Ils termineront la campagne à domicile face aux Penguins de Pittsburgh le 4 avril.

Dates importantes

L’Europe accueillera à nouveau des clubs de la LNH en 2019-2020. Les Blackhawks de Chicago et les Flyers de Philadelphie, dirigés par Alain Vigneault, croiseront le fer le 4 octobre à Prague. Aussi, les Sabres de Buffalo et le Lightning de Tampa Bay disputeront deux matchs à Stockholm les 8 et 9 novembre.

Au Canada, les Flames de Calgary et les Jets en découdront le 26 octobre au Mosaic Stadium de Regina dans le cadre de la Classique Héritage.

La Classique hivernale de la LNH se déroulera le 1er janvier au Cotton Bowl Stadium de Dallas, où les Stars se mesureront aux Predators de Nashville. Outre ce duel diffusé à TVA Sports, d’autres rencontres attendues seront présentées à cette chaîne, dont le week-end des étoiles prévu à St. Louis du 24 au 26 janvier.

TVA Sports proposera séries éliminatoires en exclusivité francophone dès le 8 avril. Tous les matchs diffusés à cette antenne seront accessibles sur TVA Sports direct.