Quatre joueurs autonomes qui répondent aux besoins du Canadien

Malgré une saison 2018-2019 supérieure aux attentes, le Canadien de Montréal est bien loin d’avoir la coupe aux lèvres. La direction du CH tentera tout de même de s’en approcher avec l’ouverture du marché des joueurs autonomes, lundi.

Le Tricolore a trois besoins criants à combler lors de la saison morte, soit se doter d’un défenseur gaucher, d’un attaquant capable de remplir les filets adverses et d’un gardien substitut pour épauler convenablement Carey Price. Voici quatre hockeyeurs en mesure de combler ces besoins:

Jake Gardiner

AFP

Malheureusement pour le Canadien, le marché ne comporte pratiquement aucun défenseur gaucher qui serait en mesure de jouer dans une première paire. Le candidat le plus intéressant est un certain Jake Gardiner, qui a passé l’ensemble de sa carrière avec les Maple Leafs de Toronto. En 2018-2019, il a connu une saison de trois buts et 27 mentions d’aide pour 30 points en 62 parties. Il a également terminé sa campagne avec un différentiel de +19.

Gardiner commandait un salaire d’un peu plus de 4 millions de dollars l’an passé et, considérant la faiblesse du marché pour les joueurs à sa position, il pourrait obtenir une très grosse augmentation de salaire. Le CH serait-il prêt à lui accorder autant d’argent?

Matt Duchene

Photo USA TODAY Sports

Dans la catégorie des marqueurs, Matt Duchene représente l’une des plus belles options pour le Bleu-Blanc-Rouge. Le joueur de centre de 28 ans a enfilé l’aiguille 31 fois avec les Sénateurs d’Ottawa et les Blue Jackets de Columbus la saison dernière. Il a également ajouté 39 mentions d’aide pour un total de 70 points en 73 parties, ce qui a égalé sa meilleure campagne en carrière. La réputation de joueur difficile de Duchene pourrait cependant refroidir Marc Bergevin, pour qui l’attitude est très importante.

Anders Lee

Martin Chevalier / JdeM

À ses trois dernières campagnes, Anders Lee a franchi le cap des 50 points et a touché la cible 34, 40 et 28 fois. Jouant avec les Islanders de New York, l’ailier gauche a fourni ces chiffres en changeant de coéquipiers régulièrement. L’athlète de 28 ans a démontré beaucoup de leadership au courant de sa carrière de sept saisons. Il était d’ailleurs le capitaine de la formation de la Grosse Pomme en 2018-2019.

Curtis McElhinney

AFP

Le gardien Curtis McElhinney a démontré qu’il est capable de prendre un certain volume de matchs et de performer, avec les Hurricanes de la Caroline, la saison passée. En 33 parties, il a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,58 et un taux d’efficacité de ,912. Il a également été en mesure de signer 20 victoires. À 35 ans, il ne représentera pas une menace pour Price et il serait capable de réduire sa charge de travail, afin qu’il soit frais et dispos en fin de saison.