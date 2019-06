Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine: un seul traversier en service depuis l'accident

Le triste accident, survenu lundi alors qu’un homme de 40 ans a perdu la vie et une femme de 39 ans a subi des blessures très sérieuses lorsque leur véhicule récréatif a plongé sur le traversier de Tadoussac, ralentit le service de traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine. Un seul traversier assure le service depuis lundi 19h.

«Le NM Armand-Imbeau II qui n’a pas été accidenté assure la traverse et le gros embarcadère double a été remis en service vers 20h15. Nous sommes capables de charger le navire de façon rapide, mais on n’a pas une capacité à deux navires comme on avait», explique Julie Drolet, porte-parole de la Société des traversiers du Québec.

Elle assure que le service se passe «relativement bien», mais que jusqu’à nouvel ordre, il n’y aura qu’un seul traversier pour assurer le service.

Le traversier endommagé lundi, le NM Jos-Deschênes II, sur lequel le VR a atterri, fait l’objet d’une inspection. «Nous sommes à ramasser les débris sous la supervision de la Sûreté du Québec (qui fait enquête sur l’accident) et on évalue notre navire pour connaître l’ampleur des dommages», précise Julie Drolet.

Photo Agence QMI

La porte-parole de la Société des traversiers du Québec a un mot pour les familles du conducteur et de sa passagère du VR. Nos pensés vont avec les familles du conducteur décédé et de sa passagère qui luttent toujours pour sa vie. C’est un tragique accident.»

Selon les autorités, le véhicule récréatif aurait connu un problème mécanique et le conducteur a été dans l’incapacité d’immobiliser son VR dans la pente qui mène à la zone d’embarquement, du côté de Tadoussac. L’accident mènera-t-il à la révision de la sécurité des lieux pour l’entrée des véhicules?

«On est en enquête de notre côté, on collabore avec la SQ, mais on fait notre propre enquête à l’interne. Tout sera scruté à la loupe de notre côté», appuie Julie Drolet.

La Société des traversiers assure qu’elle fait tout en son possible pour que les deux traversiers soient en fonction «le plus rapidement possible» pour le prochain congé férié.

Julie Drolet indique les gens qui souhaitent utiliser la traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine peuvent trouver les informations dont ils ont besoin sur le site de la Société des traversiers du Québec.