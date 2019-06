DROLET, Liliane Poulin



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 12 juin 2019, à l'âge de 86 ans et 2 mois, est décédée madame Liliane Poulin, épouse de feu monsieur Jean-Paul Drolet, fille de feu madame Marie-Louise Defoy et de feu monsieur Fortunat Poulin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 10h à 11h45.Elle laisse dans le deuil ses filles et ses gendres : Louise, Célyne (Richard Thomassin), Chantal (Dany Castonguay) et Lucie (Jérôme Bergeron), ses petits-enfants Olivier Ratti (Kristina Britt Ronnquist), Jean-Sébastien Ratti, Véronique Castonguay (Jonathan Matthews), Annie Castonguay (Louis-Martin Roy), Gisèle et Jeffrey Bergeron (Laurianne Charron). Elle laisse aussi ses arrière-petits-enfants: Lemmy, Jennifer, William, Anthony, Olivia, Esteban, Matheo, Thomas et Eva. Elle laisse aussi ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Drolet : Yvan, Claire, Micheline (Jacques Duguay) et Gilles, ainsi que de nombreux neveux et nièces. Du côté de la famille Poulin elle laisse ses neveux et ses nièces : Rolande Poulin Laforest, Jacques Quinn et Claude Poulin (Lise Leblond). Notre maman est partie rejoindre son amour Jean-Paul et sa petite Marie-Claude. La famille tient à remercier chaleureusement pour leur dévouement, le personnel et les bénévoles du centre d'hébergement Yvonne-Sylvain. Vous avez ensoleillé la vie de notre maman durant les 6 années qu'elle a passées à la résidence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des amis du Pavois, 2380, avenue du Mont-Thabor, Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.