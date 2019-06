BEAUMONT, Roland



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 juin 2019, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédé monsieur Roland Beaumont, fils de feu dame Cécile Cloutier et de feu monsieur Léger Beaumont. Il était l'époux de feu dame Georgette Drolet. Il demeurait à l'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aule jeudi 27 juin 2019 de 19h à 21h et le vendredi 28 juin 2019 de 9h à 10h30.et de là au cimetière de l'Ancienne-Lorette. Il laisse dans le deuil ses enfants: Gisèle (Michel Gaudreau), Jocelyne (Bruno Vigneault), Normand (Thérèse Pagé), Colette, Hélène (feu Gilles Nadeau) et Liette; ses petits- enfants: Florence, Nicolas, Cécile, Amélie Vigneault; Pascale, Emmanuel, Marie-Pier Beaumont; Sébastien, Stéphane, Simon Nadeau et ses 11 arrière-petits- enfants; ses sœurs et frères: Régina (feu Marcel Rousseau), feu Thérèse (feu Fernand Hamel), Gaston (Françoise Gingras) et Lionel (feu Annette Bédard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Drolet: feu Lucie (feu Paul-Émile Gauvin), feu Marie-Ange (feu Rosaire Beaumont), feu Henri (feu Simone Martel), feu Marie-Paul (Roland Martel), feu Noëlla (feu Aimé Petitclerc) et feu Jeannette (Adrien Allard) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3 , tél. : 418-683-8666, ou au www.cancer.ca