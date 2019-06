FORTIN, Fernand



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Etchemins de Lac-Etchemin, le jeudi 20 juin 2019, est décédé à l'âge de 90 ans et 7 mois, monsieur Fernand Fortin, époux de madame Annette Gourde. Il était le fils de feu Amazenod Fortin et de feu Yvonne Bisson. Il demeurait à Lac- Etchemin.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Il laisse dans le deuil, outre son épouse Annette Gourde, ses enfants: Benoit (Denise Roy), Suzanne (Carl Lacroix), Jeannot (Hélène Chasson) et Harold (Tracy Bélanger) ainsi que ses 9 petits-enfants et ses 3 arrière-petits-enfants. Il était le frère de: feu Noëlla (feu Bertrand Dupont), Clément (feu Henriette Lachance), Rosaire (Rachel Gagnon), Gilles (Colette Laflamme), Louisette (Marcel Raymond) et feu Gabriel (Marguerite Nadeau). De la famille Gourde, il était le beau-frère de : feu Eugénie (feu Médéric Cadoret), feu Marie-Ange (feu Fortunat Gagnon), feu Rosario (feu Alice Perreault), feu Paul (feu Germaine Perreault), feu Yvonne (feu Adrien Perreault) et Rose-Ange (feu Guy Carrier). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la Résidence Le Belvédère ainsi que du Sanatorium Bégin de Lac- Etchemin pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Sanatorium Bégin, 331, Place du Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0. Formulaires disponibles à l'église.