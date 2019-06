THÉRIAULT, Raymond



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 23 juin 2019, à l'âge de 92 ans et 4 mois, est décédé monsieur Raymond Thériault, époux de feu dame Claire Dumas. Fils de feu dame Diana Blanchet et de feu monsieur Sylvio Thériault, il était natif de Saint-Adalbert comté de l'Islet. Il laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Benoit Gamache), Martin (Marlène Thibault), Marcel (Adama Baldê), Linda (Bernard St-Pierre); ses petits-enfants: Steve (Nathalie Bendwell), Frédéric (Natacha Leclerc), Sophie (Dave Guimont) et Andrée-Anne. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Thériault, ses nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s et tout particulièrement Pierre Charron. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour la qualité des soins, leur professionnalisme et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), GOR 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à lavendredi jour des funérailles à compter de 12h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire