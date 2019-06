FOURNIER, Thérèse



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 19 juin 2019, à l'âge de 90 ans et 4 mois, est décédée madame Thérèse Fournier, épouse en premières noces de monsieur Clément Roy et en secondes noces de monsieur Maxime Langlois. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, à la Sacristie, 30 minutes avant la cérémonie. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles- Borromée. Elle laisse dans le deuil ses trois fils André, Michel et Jean; ses petits-enfants Audrey Roy (Jean-Sébastien Suc), Claudia Roy (Simon Cadorette), Catherine Jacques Roy (Byron Lonsdale), Sarah Jacques Roy, Gabriel Bergeron Roy; ses cinq arrière-petits-enfants; ses belles-sœurs de la famille Fournier : Anne-Marie Pichette; de la famille Roy : Jeannine et Micheline Roy; de la famille Langlois: Clairette Langlois; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un remerciement au personnel (jour, soir, nuit) du CHSLD Sacré-Cœur pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer, téléphone : 418-527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com . Des formulaires seront disponibles sur place.