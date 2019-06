ROCHETTE, Jeannine Martel



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 juin 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Jeannine Martel, épouse de feu monsieur Roland Rochette et fille de feu monsieur Joseph Onésime Martel et de feu madame Yvonne Petitclerc. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Martel laisse dans le deuil ses enfants: Daniel, Michel, feu Line, et Gilles; ses petits- enfants: Jonathan, Dominique (Jonathan Doré) et Caroline; son arrière-petit-fils Charles-Olivier Doré; ses frères et sœurs de la famille Martel: Marie-Paule (feu Marcel Verner), feu Marcel (Jacqueline Robitaille), feu Julie, Cécile, Jean-Marie (Karen), Laurette, Claude (Carmelle Beaulieu) et Lise (Jean Roby); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rochette: feu Fernand (feu Rachel Hamel), sœur Yvette s.s St-Joseph de St-Vallier et feu Guy (feu Thérèse Lacroix) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel de l'hôpital de l'Enfant- Jésus du département d'orthopédie et des soins palliatifs pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Madame Martel ne sera pas exposée.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 9h30 sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5 a/s Hôpital de l'Enfant- Jésus. www.fondationduchudequebec.ca. Les formulaires seront disponibles à l'église.