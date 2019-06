Abolition des élections scolaires: une commission scolaire veut travailler avec le gouvernement

Plutôt que de s’opposer à l’abolition annoncée des élections scolaires, les élus de la Commission scolaire des Navigateurs veulent travailler avec le gouvernement caquiste et annoncent leur retrait de la fédération qui les représente.

Le conseil des commissaires de cette commission scolaire qui dessert la Rive-Sud de Québec a adopté une résolution en ce sens mardi soir.

«Les commissaires désirent faire des propositions et réfléchir avec le gouvernement afin de trouver la meilleure formule à mettre en œuvre pour le bien des élèves et l’intérêt supérieur de la population, dans le respect des visées de l’actuel gouvernement. Car au-delà des élections scolaires, il faut s’assurer que les décisions à prendre le soient d’abord et avant tout dans l’intérêt des élèves et en harmonie avec les choix locaux», a affirmé le président de la CSDN, Jérôme Demers, par communiqué.

Cette position a mené à la volonté de la CSDN de se retirer de la Fédération des commissions scolaires du Québec, qui est farouchement opposée à la disparition de la démocratie scolaire.

Les élus de la CSDN veulent plutôt «participer à un débat ouvert sur la question de la gouvernance scolaire».

Le gouvernement caquiste s’est engagé à abolir les élections scolaires et à transformer les commissions scolaires en centres de services aux écoles.

Le nouveau mode de gouvernance de ces futurs centres de services reste à définir.

