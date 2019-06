Démolition sous des paires «d’yeux»

Plusieurs curieux se sont massés mercredi aux abords de l’église Saint-Cœur-de-Marie, sur la Grande Allée à Québec, pour suivre de près les étapes de préparation de la démolition qui devrait s’amorcer jeudi.

Vers midi, une grue d’une capacité de 110 tonnes est arrivée sur les lieux. Selon les plans prévus, les travailleurs devraient faire tomber le clocher en premier puisque cela permettra de réduire le périmètre de sécurité qui empiète sur la voie publique.

Pour ce faire, ils monteront à bord d’une nacelle portée au bout de la grue à environ 200 pieds dans les airs. Ils feront tomber les pierres à l’intérieur même du clocher transformé en chute.

« La priorité, c’est de baisser le clocher à la hauteur du toit pour redonner la Grande Allée à la population et rendre cela sécuritaire. On vise le 4 juillet, mais je pense que le 8, c’est plus réaliste », a indiqué Loïc Lessard, directeur des opérations de Groupe Lessard, propriétaire des lieux.

« Je suis partagé. C’est certain que ça fait partie du paysage depuis des années, mais, en même temps, c’était tellement désuet. C’est clair qu’il n’y avait plus rien à faire avec ça », a partagé un passant, Julien Larouche.

« Mur de la honte »

La Commission d’urbanisme et de conservation de Québec a demandé que le relevé de l’architecture de l’église permette que l’on puisse ultérieurement exiger une reconstruction à l’identique de la façade.

À la vitesse où vont les travaux, le conseiller de Démocratie Québec, Jean Rousseau, doute que cela soit possible.

« C’est le derby de démolition qui commence. On va avoir le marché du Vieux-Port en prime avec cela. C’est aussi 10 ans d’inaction que l’on constate », a-t-il réagi.

Le chef de l’opposition, Jean-François Gosselin, déplore lui aussi cette finalité, mais il se réjouit tout de même de voir disparaître les blocs de béton, le long de la Grande Allée, qu’il a qualifiés de « mur de la honte ».

« Ça fait tellement longtemps que ce dossier-là traîne. Ça aurait dû être réglé avant », a-t-il commenté.

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla