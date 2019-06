Des éleveurs de porcs sont atterrés

Des éleveurs d’animaux québécois sont atterrés que la Chine refuse à compter de mercredi, et jusqu’à nouvel ordre, les produits de viande provenant du Canada.

« Ça doit pourtant faire au-delà de 10 ans que la ractopamine n’est plus utilisée ici », précise l’éleveur, insistant sur les vérifications vétérinaires qui sont désormais effectuées.

Selon M. Duval, le cinquième quartier du porc, soit la tête, la langue, les pattes, la queue, serait le plus prisé par les Asiatiques.

« Il faudrait trouver de nouveaux acheteurs et diminuer le profit. La production ne baissera pas avant le prix, assure le propriétaire de la ferme Les Gorets, qui met en marché plus de 30 000 porcs par année. Mais on n’est pas encore rendu là. »