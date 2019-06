PERRON, Tony



À Lévis, le 17 juin 2019, à l'âge de 57 ans, est décédé Tony Perron, fils de monsieur Gaston Perron (feu Gisèle Lapointe, Johanne Ménard). Il demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Outre son père et sa belle-mère, il laisse dans le deuil sa fille Rebecca Gagnon; ses frères et sa soeur : Denis Perron, Sylvain Perron (Harold Belley), Gino Perron (Amélie Lelièvre) et Kathleen Ménard; son filleul Rowdy Chance Perron; son neveu et sa nièce : Christopher Perron et Francesca Perron; ainsi que ses autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera auà compter de 10h.