Équipe canadienne des moins de 18 ans : sept Québécois invités

Sept Québécois font partie de la liste des 44 joueurs invités au camp de sélection de l’équipe canadienne masculine estivale des moins de 18 ans.

L’événement aura lieu du 26 au 30 juillet à Calgary, a annoncé Hockey Canada mercredi.

Le groupe, constitué de quatre gardiens de but, de 14 défenseurs et de 26 attaquants, tentera de se tailler une place au sein de la formation du Canada en vue de la Coupe Hlinka-Gretzky 2019, qui sera disputée à Breclav, en République tchèque, et à Piestany, en Slovaquie, du 5 au 10 août.

Les Québécois invités sont les défenseurs Jérémie Poirier et William Villeneuve ainsi que les attaquants Mavrik Bourque, Patrick Guay, Hendrix Lapierre, Théo Rochette et Pier-Olivier Roy.

«Nous sommes ravis de rassembler 44 athlètes qui ont de solides bases au hockey junior ainsi que sur la scène internationale en vue du camp de sélection. Le camp des moins de 18 ans est unique, en ce sens que les joueurs y sont évalués dès leur arrivée et tout au long de leurs préparatifs pour disputer un tournoi de courte durée», a affirmé Shawn Bullock, directeur des équipes nationales masculines à Hockey Canada, dans un communiqué.

Deux autres joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), le gardien Lukas Cormier, du Nouveau-Brunswick, et le défenseur Charlie DesRoches, de l’Île-du-Prince-Édouard, ont aussi été invités.

Pendant le tournoi, le Canada se mesurera à la Finlande, à la République tchèque et à la Suisse en ronde préliminaire.

Les représentants de l’unifolié ont gagné l’or 22 fois en 28 ans au tournoi estival des moins de 18 ans, en plus de décrocher deux fois l’argent et une fois le bronze.