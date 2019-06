Financement du tramway: satisfaction prudente chez l’administration Labeaume

Malgré l’annonce faite mercredi matin à Montréal, l’administration Labeaume a réagi de façon prudente en estimant que le financement du Réseau structurant n’a pas encore été officialisé.

«Rappelons que la Ville de Québec attend toujours une confirmation officielle du financement d’un montant de 800 M$ de la part des gouvernements provincial et fédéral. Aucun autre commentaire ne sera formulé sur le sujet», a indiqué la municipalité dans un communiqué de presse rendu public mercredi en fin de matinée.

Plus tôt en journée, on apprenait pourtant que Montréal acceptait de céder à Québec les 800 millions$ nécessaires à la finalisation du financement du mégaprojet de 3,3 milliards$.

Dans son communiqué, le maire Labeaume s’est tout de même réjoui de «l’entente de principe» de ce matin. «C’est un pas dans la bonne direction et cela permet de régler une étape importante dans la répartition des fonds de l’enveloppe fédérale pour le financement du transport en commun au Québec», a -t-il soutenu.

Ce dernier a tenu à saluer «l’excellente négociatrice qu’a été Valérie Plante (mairesse de Montréal). Elle a permis aux Montréalais d’obtenir des gains considérables pour le transport en commun (...) C’est grâce à son travail et à celui de M. Christian Dubé (président du Conseil du trésor) que nous sommes partis d’un projet qui cherchait à boucler son financement et que nous sommes plutôt arrivés à la confirmation de deux projets de tramway, celui de Québec et de Montréal».