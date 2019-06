Hugo Houle participera au Tour de France

Le cycliste Hugo Houle a obtenu la confirmation qu’il participera au prochain Tour de France dès le 6 juillet prochain.

Il deviendra ainsi le troisième coureur du Québec depuis 2013 à prendre part à la plus grande épreuve au monde.

L‘équipe Astana a choisi des athlètes aguerris pour aider le capitaine Danois Jakob Fuglsang. La composition de l’équipe a été dévoilée mercredi.

Outre Fuglsang (DEN), Pello Bilbao (ESP), Magnus Cort (DEN), Omar Fraile (ESP), Hugo Houle (CAN), Gorka Izagirre (ESP), Alexey Lutsenko (KAZ) et Luis Leon Sanchez (ESP) seront au départ. Vainqueur de deux étapes au GIRO, seul Bilbao était incertain jusqu’à cette annonce officielle.

Par le passé, Cort, Fraile et Sanchez ont déjà gagné des étapes au Tour de France. L’équipe devrait donc être très puissante. Houle et Bilbao pédaleront ensemble leur premier Tour de France.

Il ne manquait qu’une seule épreuve au palmarès du Canadien.

L’an dernier, la formation du Kazakhstan avait fait une préparation finale avec neuf coureurs, et Houle a été le dernier cycliste retranché.

Avec deux participations au Tour d’Italie, une autre au Tour d’Espagne, Houle a aussi pédalé toutes les classiques et les monuments du cyclisme, en plus des Jeux olympiques de Rio. Avant lui, David Veilleux a participé au Tour de France 2013, et Antoine Duchesne, au Tour de France 2016.

Le Tour de France aura lieu du 6 au 28 juillet.