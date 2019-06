Les camionneurs parlent entre eux du «Québeckistan»

« Le stress de la congestion et des chantiers peuvent décourager les plus jeunes à opter pour une carrière dans l’industrie », craint Bernard Boulé, directeur général de Camo-Route, le comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie du transport routier au Québec.

« Ça coûte entre 10 et 20 % de plus opérer au Québec qu’aux États-Unis à cause des routes. Dans mon cas, ça me fait perdre plusieurs centaines de milliers de dollars par année », déplore Gilbert Thibault, propriétaire d’une flotte de plus de 135 camions.