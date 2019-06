Les Nationals porteront l’uniforme des Expos le 6 juillet

Les Nationals de Washington porteront l’uniforme «bleu poudre» des Expos de Montréal, le 6 juillet prochain, lors d’un match contre les Royals de Kansas City disputé au Nationals Park.

La formation de la capitale américaine rendra ainsi hommage à ses origines, puisque c’est à Washington que les Expos ont déménagé lorsqu’ils ont quitté Montréal, en 2004.

Selon le quotidien «Washington Post», les Royals, qui ont fait leur entrée dans le baseball majeur en même temps que les Expos en 1969, porteront aussi leur uniforme d’époque.

Mais l’hommage ira plus loin que les uniformes : il sera possible de manger de la poutine et des sandwichs à la viande fumée, ce jour-là, dans plusieurs restaurants du stade. Le logo des Expos remplacera carrément celui des Nationals sur le tableau indicateur.

On prévoit même faire jouer des chansons datant de l’année 1969, telles que «Sugar Sugar», des Archies, l’un des plus grands succès de l’époque.

La légende des Expos Vladimir Guerrero sera sur place. Les Nationals entendent aussi saluer certains membres de l’organisation qui ont des liens avec les Expos, comme le gérant Dave Martinez, l’entraîneur au troisième but Bob Henley, le coordonnateur des receveurs Michael Barrett et même l’analyste des matchs des «Nats» au réseau local MASN, l’ancien voltigeur F.P. Santangelo.

Si les Nationals ont déjà revêtu l’uniforme des défunts Grays et Senators de Washington lors d’occasions spéciales dans le passé, ce sera la première fois qu’ils honorent leur héritage montréalais de la sorte depuis qu’ils ont été relocalisés à Washington.